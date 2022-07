„Beeindruckend“ : Wembley-Stadion wird zur Herausforderung für die DFB-Frauen

London Im Fußball-Tempel Wembley fordern die DFB-Frauen Gastgeber England im Duell um den Europameister-Titel. Die Bundestrainerin hofft, dass ihre Spielerinnen schnell mit der Kulisse und der Lautstärke der Heim-Fans zurechtkommen.

Mit großen Augen schauten die deutschen Fußballerinnen beim Abschlusstraining am Samstagabend durchs weite Rund von Wembley mit seinen 90.000 roten Sitzen. „Das Stadion ist auch schon im leeren Zustand beeindruckend. Die Vorfreude ist sehr, sehr groß“, sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth vor dem EM-Traumfinale gegen England an diesem Sonntag (18 Uhr/ARD und DAZN).

So haben sich Popp, Oberdorf und Co. bei der EM geschlagen

DFB-Frauen im Zeugnis : So haben sich Popp, Oberdorf und Co. bei der EM geschlagen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat zwar als Spielerin schon vier EM-Titel gewonnen. Das Gefühl, nach drei teilweise schwierigen Jahren jetzt in Wembley gegen England spielen zu dürfen, empfand sie zumindest am Samstag noch als überwältigend.

„Ich saß dann schon heute Morgen in meinem Hotelzimmer, mit dem Rücken angelehnt im Bett, und habe gedacht: Wow! Das ist wirklich wahr. Und als wir gerade hier ankamen und ich dieses Stadion gesehen habe: Ja! Es ist wahr“, berichtete sie bei der Abschluss-Pressekonferenz am Samstag.

„Belohnt euch“ – Neuer und Co. schreiben emotional an DFB-Frauen

Frauenfußball-EM 2022 : „Belohnt euch“ – Neuer und Co. schreiben emotional an DFB-Frauen

Die Bundestrainerin wiederum wollte die Frage nicht hören, ob die DFB-Auswahl um Kapitänin Alexandra Popp schon so viel erreicht habe, dass sie nichts mehr zu verlieren habe. „Natürlich haben wir was zu verlieren. Nämlich ein Spiel, das wir nicht verlieren wollen“, sagte die 54-Jährige. Wie ihre Spielerinnen mit der Kulisse umgehen werden? „Ich kann noch nicht ganz einschätzen, wie schnell wir das beiseite schieben können“, sagte Voss-Tecklenburg.

Ex-Jugendtrainer aus Wesel erinnert sich an Linda Dallmann

Ex-Jugendtrainer aus Wesel erinnert sich an Linda Dallmann : „Ich habe sofort gemerkt, dass sie unglaublich talentiert ist“

Svenja Huth war anscheinend schon bei der Pressekonferenz in einer Art Kinosaal im Bauch von Wembley schwer beeindruckt. So drehte sie neben Voss-Tecklenburg sitzend den Spieß um und fotografierte all die Medienvertreter mit ihren Kameras, Mikrofonen und Laptops. „Unsere Perspektive“, schrieb sie dazu mit zwei Emojis.