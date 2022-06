Vorfreude auf die EM : DFB-Frauen mit gutem Gefühl nach England

Herzogenaurach Die deutschen Fußball-Frauen sind schon in EM-Form. Bis zur Abreise zum Turnier muss die Bundestrainerin nur noch an Nuancen feilen. Die Vorfreude und Erwartungen im Team sind groß.

Am liebsten wären die deutschen Fußball-Frauen direkt nach der überzeugenden EM-Generalprobe zur Endrunde nach England gedüst. Das 7:0 (2:0) gegen die Schweiz im letzten Härtetest am Freitag steigerte die Vorfreude im DFB-Team auf das Turnier vom 6. bis 31. Juli noch einmal gewaltig. „Das gibt uns Rückenwind und macht Bock auf mehr“, sagte Dreifachtorschützin Klara Bühl.

Ein wenig gedulden müssen sich die DFB-Frauen aber noch. Zunächst wird bis zum Mittwoch im Vorbereitungscamp in Herzogenaurach weiter am Feinschliff gearbeitet. „Ganz fertig sind wir noch nicht. Wir werden mit den Spielerinnen besprechen, woran sie noch arbeiten wollen. Auf jeden Fall geht es auch in den Kraftraum“, kündigte Voss-Tecklenburg an.