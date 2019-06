Frauenfußball-WM : DFB-Frauen vor Einzug ins Achtelfinale

Valenciennes Die deutschen Fußball-Frauen haben auch ihr zweites Spiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gewonnen. Beim 1:0 gegen Spanien hatte die DFB-Elf aber auch Glück.

"Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Wir waren sehr nervös und hatten Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind", analysierte die Bundestrainerin: "Gott sei dank haben wir dann das Tor erzwungen. Danach haben wir eine großartige Energieleistung gezeigt. Wir brauchen gar nicht so nervös zu sein. Es ist jetzt zweimal gut gegangen - nun muss der nächste Schritt kommen."

Tatsächlich kam der Rekord-Europameister, der sich bei der Endrunde für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren will, nicht gut in die Partie. Die Spanierinnen, die in ihrer ersten Begegnung große Probleme mit Südafrika hatten (3:1), bestimmten das Geschehen. Vor 20.761 Zuschauern in Valenciennes, darunter Ex-Bundestrainer Horst Hrubesch, offenbarten die Deutschen große Schwächen.