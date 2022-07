Debatte um Equal Pay : Innenministerin Faeser für mehr Gleichberechtigung bei Bezahlung im Fußball

London Die Fußball-EM der Frauen befeuert die Diskussionen um die unterschiedliche Bezahlung von Spielerinnen und Spielern. Der Deutsche Fußball-Bund zahlt beispielsweise nicht die gleichen Prämien. Nun hat sich auch die Bundesinnenministerin dazu geäußert.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich in der Debatte über die Bezahlung von Frauen und Männern im Fußball für mehr Gleichberechtigung ausgesprochen. Es sei ihr wichtig, dass die Politik sowie Spielerinnen und Spieler das „deutliche Signal senden“, dass der Frauenfußball „die gleiche Bedeutung hat wie der Männerfußball“, sagte die SPD-Politikerin bei der EM der Fußballerinnen im ZDF. „Das hat eben auch Konsequenzen für die Frage, was verdienen die einen Spielerinnen, was verdienen die anderen Spieler. Da braucht es mehr Gleichberechtigung.“