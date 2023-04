Rückschlag bei Maroszan-Abschied DFB-Frauen enttäuschen vor über 32.000 Fans gegen Brasilien

Die DFB-Frauen enttäuschten trotz der Unterstützung von 32.587 Fans in Nürnberg über weite Strecken. Vier Tage nach dem schmeichelhaften Erfolg (1:0) in den Niederlanden bestraften Tamires Britto (11.) und Ariadina Borges (38.) das DFB-Team, das im wichtigen Härtetest gegen die Selecao die erste Heimniederlage seit Oktober 2017 kassierte. Daran änderte auch der Treffer der eingewechselten Jule Brand (90.+2) nichts. Auf dem Weg zur WM-Titeljagd in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) müssen sich die Vize-Europameisterinnen deutlich steigern.