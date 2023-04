Frauen-WM ARD-Sportkoordinator Balkausky verwundert über Fifa wegen Rechtepoker

Erstmals vergibt der Weltverband in Deutschland die Rechte an der Frauen-WM separat und nicht in einem Gesamtpaket mit der Weltmeisterschaft der Männer. Die Fifa kritisierte zuletzt, es habe keine Angebote gegeben, „die das größte Frauenfußballturnier der Welt in seinem wahren Wert anerkennen“. Die öffentlich-rechtlichen Sender würden sich wie üblich bei Rechtevergaben „an Marktgegebenheiten orientieren und nicht verbandsseitige Forderungen bedienen“, entgegnete Balkausky.