Machbare Aufgaben DFB-Frauen mit Glück bei der EM-Quali-Auslosung

Die deutschen Fußballerinnen haben für die Qualifikation zur EM 2025 in der Schweiz machbare Aufgaben erwischt. Die Vize-Europameisterinnen treffen in der Gruppe A4 auf Österreich, Island sowie Polen und gehen somit den härtesten Brocken wie England oder Schweden aus dem Weg. Das ergab die Auslosung am Dienstag im schweizerischen Nyon.