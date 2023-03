DFB-Frauen Ex-Kapitänin Marozsan tritt aus Nationalteam zurück

Die Olympiasiegerin und frühere Kapitänin Dzsenifer Marozsan beendet ihre Karriere im deutschen Nationalteam. Das Länderspiel am 11. April in Nürnberg gegen Brasilien solle ihr Abschiedsspiel sein, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Für die frühere Frankfurterin wäre es ihr 112. Einsatz in der Auswahl. „Durch meine schwere Knieverletzung im Frühjahr 2022 habe ich gemerkt, dass es sich richtig anfühlt, in der Nationalmannschaft aufzuhören“, sagte Marozsan.