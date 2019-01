Fußball-Nationalmannschaft: DFB schickt Bierhoff auf Fortbildung nach Katar

Doha 2022 findet die Weltmeisterschaft in Katar statt. Der Deutsche Fußball-Bund macht sich vor Ort schon einmal schlau.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine Delegation um Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff "in die Wüste" geschickt. Bierhoff hält sich gemeinsam mit Thomas Beheshti (Teammanager Nationalmannschaft) und Nicklas Dietrich (Koordinator Physische Leistung) zwei Tage in Katars Hauptstadt Doha auf. Die DFB-Abordnung will frühzeitig Erkenntnisse hinsichtlich der WM-Endrunde 2022 gewinnen, zudem möchten Bierhoff und Kollegen Ideen für den Bau der DFB-Akademie sammeln.