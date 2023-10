Reaktion auf Instagram-Post Kontakt zu Voss-Tecklenburg „in erster Linie anwaltlich“

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und der DFB sprechen „derzeit in erster Linie“ über Anwälte miteinander. Der Deutsche Fußball-Bund reagierte am Mittwoch kühl auf eine lange Stellungnahme der 55-Jährigen bei Instagram. Diese werde der Verband „persönlich mit Martina Voss-Tecklenburg besprechen“, teilte der DFB mit. Die Frage bleibt: Wann genau will in der zerfahrenen Lage wer mit wem reden? Nach dpa-Informationen laufen im großen DFB-Campus schwierige Beratungen. Dass Voss-Tecklenburg nochmal an die Seitenlinie zurückkehrt, gilt nahezu als ausgeschlossen.