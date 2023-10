Vor dem Spiel gegen Wales Zwischen Voss-Tecklenburg und Nationalspielerinnen wächst die Distanz

Die 55 Jahre alte Voss-Tecklenburg und der DFB sprechen „derzeit in erster Linie“ über Anwälte miteinander, teilte der Verband am Mittwoch mit. Aus dem Team gibt es öffentlich kaum Empathie. „Es stehen wichtige Spiele an, daher kann ich, glaube ich, für die Mannschaft sprechen und sagen, dass das Thema gerade kein großes Gewicht hat“, sagte Innenverteidigerin Sara Doorsoun (31) in einem am Mittwoch veröffentlichten Sky-Interview. „Wir lassen uns von nichts verunsichern, was medial passiert. Wir werden unseren Fokus nicht verlieren und der liegt auf dem Sportlichen.“