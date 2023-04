Letztes Spiel der Ausnahmespielerin DFB-Frauen zwischen Abschied von Marozsan und WM-Härtetest

Spätestens am Dienstag (18.00 Uhr/ARD), wenn es vor über 30.000 Fans in Nürnberg gegen Brasilien geht und Marozsan zum 112. und letzten Mal das DFB-Trikot überstreift, dürften aber Tränen fließen. Auf die 30-Jährige, einst Kapitänin, Hirn der Mannschaft und lange Deutschlands beste Fußballerin, wartet ein emotionaler Abend, auf den Rest des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg 100 Tage vor dem Start der WM-Titeljagd Down Under eine echte Standortbestimmung.