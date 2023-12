„Sie vertrauen mir“ Wie Hrubesch bei den DFB-Frauen wirkt

Swansea/Frankfurt/Main (dpa) Interimsbundestrainer Horst Hrubesch will am Dienstag (19.30 Uhr/sportschau.de) in Swansea gegen Wales den nächsten Schritt mit den deutschen Fußballerinnen in Richtung der Olympischen Spiele in Paris 2024 machen.

Nach dem richtungsweisenden 3:0 gegen Dänemark in Rostock steht das DFB-Team kurz vor dem Gruppensieg in der Nations League. Der 72-Jährige hat in kurzer Zeit neue Euphorie entfacht. Was sich unter Hrubesch bei den DFB-Frauen geändert hat: