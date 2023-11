Nach „MVT“-Trennung DFB-Frauen suchen Gesichter für den Neuanfang

Und wer soll dann die Vize-Europameisterinnen Richtung EM 2025 in der Schweiz steuern und einen Umbruch moderieren? Hrubesch will als Nachwuchschef zum Hamburger SV zurückkehren, im Optimalfall nach Olympia 2024 in Paris. Unter anderem kursierte bereits Stefan Kuntz als DFB-nahe, im Frauenfußball aber unerfahrene Lösung.