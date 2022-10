Erfolgreicher Heim-Auftritt : DFB-Frauen siegen dank Popp erneut gegen Frankreich

Dresden Die deutschen Fußballerinnen haben vor einer lautstarken Kulisse einen Erfolg beim ersten Heim-Auftritt nach der EM gefeiert. Bei der Neuauflage des EM-Halbfinals setzte sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor 26.835 Zuschauern in Dresden mit 2:1 (1:0) gegen Frankreich durch.

Alexandra Popp sorgte mit ihren Toren (44., 48.) wie bereits im EM-Duell gegen die Französinnen für den Sieg der Vize-Europameisterinnen im Rudolf-Harbig-Stadion. Die frühere Bayern-Spielerin Viviane Asseyi (85.) erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer. In England hatte DFB-Kapitänin Popp im Juli Deutschland gegen Frankreich (ebenfalls 2:1) in das Finale geschossen.