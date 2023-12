DFB-Frauen Grings traut sich Job als Bundestrainerin zu

Inka Grings traut sich generell den Job als Bundestrainerin der deutschen Fußballerinnen zu. „Ich bin Deutsche, lebe in Deutschland und trage die ‚deutsche Mentalität‘ in mir. Es ist sicherlich ein sehr anspruchsvoller Job, aber auch eine der interessantesten Stellen überhaupt“, sagte die frühere Nationalspielerin im Interview des Portals „t-online“ am Montag.