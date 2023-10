Gwinn und Bühl treffen DFB-Frauen erarbeiten sich auf Island Olympia-Showdown

Torschützin Giulia Gwinn gab nach dem Kraftakt auf gefrorenem Rasen in Reykjavik zu: „Es war ein ziemlicher Krampf.“ Hrubesch vermisste noch „Cleverness und Sicherheit“, Lena Lattwein meinte am ZDF-Mikrofon: „Wir haben am Ende noch gezittert. Aber jetzt sind wir überglücklich.“