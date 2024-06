Sorge um Oberdorf DFB-Frauen gewinnen in Polen und lösen EM-Ticket

Trotz eines Schockmoments um die vorzeitig ausgewechselte Starspielerin Lena Oberdorf haben die deutschen Fußballerinnen die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz perfekt gemacht. Dank des mühevollen 3:1 (0:1)-Sieges am Dienstagabend in Polen ist das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch nicht mehr von einem der beiden Spitzenplätze in der Gruppe zu verdrängen. Ein Doppelpack von Lea Schüller (52. und 69. Minute) brachte die DFB-Elf in die Spur, nachdem zunächst Dominika Grabowska (12.) für die Gastgeberinnen getroffen hatte. Klara Bühl (77.) erzielte den Endstand.