Nächster Sieg in EM-Quali Gwinn-Doppelpack bei 4:1 gegen Polen

Die deutschen Fußballerinnen sind nur noch einen Schritt von der Qualifikation zur EM 2025 in der Schweiz entfernt. Dennoch war das lange Zeit mühevolle 4:1 (1:1) gegen Außenseiter Polen in Rostock ein Warnschuss für das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch 55 Tage vor dem ersten Spiel bei den Olympischen Spielen in Marseille gegen Australien. Trotz fast 90-minütiger Überlegenheit überzeugten die Deutschen am Freitagabend erst am Ende.