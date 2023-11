Länderspiel gegen Dänemark Deutsche Fußballerinnen kämpfen um Olympia-Traum

Die „Drucksituation“ habe es also schon mal gegeben, sagte Däbritz. „Das hilft natürlich gerade auch in solchen Spielen, diese Erfahrung, aber auch diese Ruhe, um nicht irgendwie in Hektik zu verfallen“, meinte Huth. Damit der Traum von Olympia weiterleben kann - gerade nach dem WM-Debakel vom Sommer in Australien. Sonst hätten die DFB-Frauen erst wieder bei der EM 2025 in der Schweiz einen großen Turnierauftritt.