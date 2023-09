„Benötigen Klarheit“ DFB-Frauen fordern Entscheidung in der Trainerfrage

Die deutschen Fußballerinnen haben sich nach dem 4:0 gegen Island klar in der Causa Martina Voss-Tecklenburg positioniert. Schluss mit dem Schwebezustand - so hieß es unisono am Dienstagabend in Bochum. Derweil gelten der frühere deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und Ralf Kellermann vom VfL Wolfsburg als Kandidaten für die Posten des Bundestrainers und des Sportdirektors bei den DFB-Frauen.