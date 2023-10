Nations League der Frauen Das ist der DFB-Kader von Interimscoach Horst Hrubesch

Bei den ersten Spielen in der Nations League hatte Co-Trainerin Britta Carlsson die Mannschaft aushilfsweise gecoacht, ehe Hrubesch als Interimslösung installiert wurde. Generell solle „die Entscheidung auf dem Trainerposten erst fallen, wenn der Direktorenposten besetzt ist“, so Rettig. Mit dem neuen Verantwortlichen solle dann „eine strategische Entscheidung getroffen werden - in welche Richtung auch immer“.