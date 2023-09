DFB-Frauen Britta Carlson – Kurzzeit-Chefin wider Willen

„Es ist auch eine neue Situation für mich“, sagte die eigentliche Co-Trainerin der deutschen Fußballerinnen, bevor sich beim öffentlichen Training im Stadion am Brentanobad in Frankfurt etliche Blicke auf sie richteten. Sie sei „nicht der Mensch, der gerne in der ersten Reihe steht“. Denn eigentlich, so beschrieb sie es im vergangenen Herbst im kicker, erkenne sie in der Öffentlichkeit keiner, und dies sei „gut so“.