Für Olympia, für Hrubesch DFB-Frauen mit „All-In-Spiel“ in den Niederlanden

„Das waren immer Spiele, die brisant waren und Spaß gemacht haben“, schwärmte Hrubesch vor dem Showdown am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen. Doch das war 1980, es sind quasi Geschichten aus einem anderen Leben - in der Gegenwart steht auch Hrubeschs Traum von den Sommerspielen in Paris auf dem Spiel.