Rücktrittsgedanken mitten in der Krise Alex Popp vor ihrem letzten DFB-Spiel?

Rücktritt? Mitten in der Krise? Und der Olympia-Qualifikation? Alexandra Popp hat gerade keine Lust, sich festzulegen. „Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen“, sagte die Kapitänin in der vergangenen Woche beinahe beiläufig über ihre Zukunft im Nationalteam. Schon nach dem WM-Debakel habe sie „nicht nur eine“ Minute über einen Abschied nachgedacht. Nicht komplett ausgeschlossen also, dass das brisante Nations-League-Spiel in Bochum gegen Island am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) Popps 133. und letztes Länderspiel werden könnte, denn: „Alles, was danach kommt, wird man sehen.“