Dank Schüller-Viererpack : DFB-Frauen feiern Pflichtsieg gegen Serbien

Chemnitz Torjägerin Lea Schüller hat die deutschen Fußballerinnen nach einem wahren Schock-Start zum nächsten Pflichtsieg in der WM-Qualifikation geführt. Nach frühem Rückstand leitete die überragende Bayern-Stürmerin mit einem Viererpack (49./54./71./77.) das 5:1 (0:1) der 45 Minuten lang enttäuschenden DFB-Auswahl gegen Serbien ein.

Melanie Leupolz (79.) traf schließlich zum 5:1-Endstand. "Die erste Hälfte war einfach nicht unser Anspruch. Wir wussten, dass wir es besser können. In der zweiten Halbzeit lief es dann überragend", sagte Schüller am ZDF-Mikrofon.

Drei Tage nach dem 7:0 gegen Bulgarien hatte Nina Matejic (3.) den Rekordeuropameister in Chemnitz eiskalt erwischt. Gesundheitliche Probleme einer Linienrichterin sorgten für gespenstische Momente vor 1604 Zuschauern, ehe Schüller in der zweiten Hälfte die Steigerung der deutschen Auswahl belohnte. Für die Münchnerin war es der bereits zweite Viererpack im Deutschland-Trikot.

Das DFB-Team, das in weniger als zehn Monaten bei der EM in England um den Titel mitkämpfen möchte, sprang mit sechs Punkten an die Spitze der Gruppe H. Weiter geht es am 21. und 26. Oktober mit den Spielen gegen Israel, danach folgen Partien gegen die Türkei und Portugal. Nur die Gruppensieger lösen die direkten WM-Tickets.