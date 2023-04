Bis 2025 Bundestrainerin Voss-Tecklenburg hat ihren Vertrag verlängert

Voss-Tecklenburg hatte das DFB-Team bei der EM im vergangenen Sommer bis ins Finale gegen Gastgeber England (1:2 n.V.) geführt und eine Welle der Euphorie in Deutschland ausgelöst. Die 125-malige Nationalspielerin ist seit Ende 2018 im Amt, die nächste Titeljagd steht bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. Dort trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.