„Einfach schlecht“ DFB-Frauen erhalten gegen Island einen herben Dämpfer

Dabei will die deutsche Auswahl bei den Sommerspielen in Frankreich ein Jahr nach dem WM-Debakel von Australien um die Medaillen mitspielen. Die DFB-Frauen, 2016 in Rio Goldmedaillen-Gewinnerinnen, treffen in der Vorrunde auf Australien (25. Juli) und die USA (28. Juli) sowie Sambia (31. Juli). Viel Zeit bleibt Hrubesch nicht mehr, um die Vize-Europameisterinnen in Topform zu bringen.