Nach Geburt des dritten Kindes So plant Fußball-Mama Schult ihr Comeback

Der Abschluss der WM-Analyse steht in Abwesenheit von „MVT“ noch aus, Schult war aber als Teil des Mannschaftsrates in die interne Aufarbeitung des Scheiterns eingebunden. „Es gibt viele Ansätze, vielleicht waren es Kleinigkeiten, die sich summiert haben, weshalb es nicht so gelaufen ist“, lautete ihr Fazit nach dem Vorrunden-Aus Down Under: „Warten wir mal die offizielle Analyse des DFB ab.“