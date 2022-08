Nach EM-Titel : Englands Rekordtorjägerin White hört auf

London Die englische Fußball-Europameisterin Ellen White hat 23 Tage nach dem Finaltriumph gegen Deutschland ihre Karriere beendet. Das bestätigte ihr Verein Manchester City am Montag.

Mit 52 Treffern in 113 Länderspielen ist White Rekordtorjägerin der Lionesses, hinzu kamen sechs Tore bei den Olympischen Spielen in Tokio für Großbritannien. „Sie hat dem Spiel, das sie liebt, über die Jahre so viel gegeben. Sie verlässt es auf dem Höhepunkt - und das ist ein Verdienst ihrer harten Arbeit“, sagte Taylor.