„Mit Fair Play nichts zu tun“ DFB äußert sich zu Kritik an Schiedsrichterinnen

Die DFB-Spitzenfunktionäre Sabine Mammitzsch und Ronny Zimmermann haben verärgert auf die massive Kritik des 1. FC Nürnberg an den Schiedsrichterinnen in der Frauen-Bundesliga reagiert. „Bei allem Verständnis über den Unmut über Fehlentscheidungen ist es nicht in Ordnung, wie unsere Schiris öffentlich unter Druck gesetzt werden. Das hat mit Fair Play nichts zu tun“, sagte Ronny Zimmermann, beim Deutschen Fußball-Bund als Vizepräsident unter anderem für das Schiedsrichter-Wesen verantwortlich.