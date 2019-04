Schon mehr als die Hälfte : 720.000 Tickets für Frauen-WM in Frankreich verkauft

Zürich Mehr als die Hälfte der Tickets für die Fußball-WM der Frauen in Frankreich ist bereits verkauft. Für sieben der 52 Spiele sind keine Eintrittskarten mehr erhältlich.

Sieben Partien, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Südkorea im Pariser Prinzenpark sowie die Halbfinals und das Endspiel in Lyon, sind bereits ausverkauft. Die deutsche Mannschaft trifft in der Gruppe B in Rennes auf China (8. Juni), in Valenciennes auf Spanien (12. Juni) und in Montpellier auf Südafrika (17. Juni). Für alle drei Partien sind noch Karten erhältlich.