Martina Voss-Tecklenburg wurde am 22. Dezember 1967 in Duisburg geboren. Als Mittelfeldspielerin war ihr erster Verein, in dem sie bis zur D-Jugend spielte, der DJK Lösort Meiderich 1921. In den 80er Jahren wechselte sie zum Kasslerfelder Ballsportklub (KBC), mit dem sie 1983 im Alter von 15 Jahren den DFB-Pokal der Frauen gewann und 1985 ihre erste Deutsche Meisterschaft feierte. Aufgrund von Widerständen aus der eigenen Familie verschwieg sie damals ihre Teilnahme an den Trainingseinheiten.