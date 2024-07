Letzter Olympia-Test Popp und Hegering fehlen bei Generalprobe der DFB-Frauen

Zumal es auch für Hrubesch persönlich eine besondere Partie wird. In der niedersächsischen Landeshauptstadt erlebt der 73-Jährige sein letztes Spiel als Frauen-Bundestrainer auf deutschem Boden, ehe er nach Olympia das Amt an Christian Wück (51) übergibt. Zuvor peilt er mit den DFB-Frauen bei den Sommerspielen eine Medaille an.