In Youtube-Beitrag : Japans Fußball-Star Yokoyama outet sich als Transgender-Mann

Der japanische Profi-Fußballer Kumi Yokoyama hat sich als Transgender-Mann geoutet. Er spielt aktuell in den USA für den Frauenfußball-Klub Washington Spirit unter Vertrag.

Der japanische Fußball-Star Kumi Yokoyama, Teilnehmer an der Frauen-WM 2019 und in der Saison 2017/2018 beim 1. FFC Frankfurt aktiv, hat sich als Transgender-Mann geoutet. "In letzter Zeit ist der Begriff LGBTQ in Japan bekannt geworden, und man sieht ihn heutzutage in den Medien. Aber die Dinge werden sich nicht weiterentwickeln, wenn Leute in meiner Position nicht ihre Meinung sagen", sagte der 27-Jährige in einem Statement auf dem YouTube-Kanal von Ex-Mitspielerin Yuki Nagasato, Weltmeisterin von 2011.