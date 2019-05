Frauen-Bundesliga : Wolfsburgerinnen feiern den Double-Hattrick

Sinsheim Der VfL Wolfsburg dominiert den deutschen Frauenfußball beinahe nach Belieben. Am Sonntag feierte der Klub das dritte Double in Folge.

Einer der ersten Gratulanten war DFB-Vizepräsident Rainer Koch, der die "hervorragende Arbeit" im Verein sowie "die über Jahre bestehende Konstanz des Teams und die Strukturen" lobte. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg richtete ihre Glückwünsche "an das komplette Team, aber vor allem auch an meinen Kollegen Stephan Lerch, denn es zählt zu den schwierigsten Aufgaben eines Trainers, Erfolge zu bestätigen und fortzuführen".

Erst am Mittwoch hatten sich die Wölfinnen zum sechsten Mal insgesamt und zum fünften Mal in Folge den DFB-Pokal geschnappt. In Köln besiegte der Favorit den SC Freiburg mit 1:0 (0:0). Doch das größte Saisonziel, der dritte Triumph in der Königsklasse nach 2013 und 2014, blieb unerfüllt. Im Viertelfinale bekam der VfL von Seriensieger Olympique Lyon die Grenzen aufgezeigt.