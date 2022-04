Trotz beherzter Aufholjagd : Frauen des VfL Wolfsburg verpassen das Wunder gegen Barca

Wolfsburg Tolle Moral, aber trotzdem das Halbfinal-Aus in der Champions League: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gewinnen zwar nach guter Leistung das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 2:0, müssen aber aufgrund der deutlichen 1:5-Hinspielniederlage die Segel streichen.

Torjägerin Tabea Waßmuth (47.) und die Niederländerin Jill Roord (59.) trafen in der VW Arena vor 22.057 Fans, die für eine Rekord-Heimkulisse bei den VfL-Frauen sorgten. Die acht Jahre alte Bestmarke (12.464) wurde pulverisiert.

„Wir haben heute unser wahres Gesicht gezeigt und den Zuschauern ein gutes Spiel geboten. Aber es ist natürlich bitter, dass wir das Duell im Hinspiel verloren haben“, sagte Nationaltorhüterin Almuth Schult im Zwiespalt zwischen Stolz und Enttäuschung am DAZN-Mikrofon. Im Finale am 21. Mai in Turin trifft Barca nun auf Paris St. Germain oder Olympique Lyon (21.00 Uhr/Hinspiel 2:3).