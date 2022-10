In Australien und Neuseeland : Fragen und Antworten zur Auslosung der Frauen-WM 2023

Die Fußballerinnen der deutschen Nationalmannschaft beim Aufwärmen. Foto: dpa/Robert Michael

Köln Nur ein Jahr nach der Europameisterschaft in England steht 2023 bereits das nächste große Fußball-Turnier bei den Frauen an: die Weltmeisterschaft. Vor dem Startschuss Ende Juli müssen allerdings noch die Gruppen ausgelost werden. Auf wen das deutsche Team dabei treffen kann.

Was steht an?

Am Samstag (8.30 Uhr MESZ) werden im Aotea Centre von Auckland die Gruppen für die neunte Fußball-WM der Frauen ausgelost. Die erste Endrunde mit 32 Teams steigt vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Gespielt wird in acht Gruppen mit je vier Teams. Die vergangene WM 2019 in Frankreich war noch mit 24 Nationen bestritten worden.

Welche Hochkaräter drohen dem DFB-Team?

Der zweimalige Weltmeister Deutschland gehört als Weltranglistendritter zu Lostopf 1. Damit gehen die Vize-Europameisterinnen einigen harten Brocken bzw. Mitfavoriten zunächst aus dem Weg. Mit im Topf befinden sich nämlich neben den beiden Co-Gastgebern der Titelverteidiger USA, Europameister England, Schweden, Frankreich und Spanien. Vor allem Topf 2 hat es unter anderem mit Olympiasieger Kanada, Ex-Europameister Niederlande, den früheren Weltmeisterinnen aus Japan und Brasilien aber in sich.

Was muss man noch zum Modus wissen?

Drei WM-Teilnehmer werden noch in Play-offs im kommenden Februar ermittelt, daher gibt es entsprechende Platzhalter in Topf 4. Die FIFA verfolgt das Grundprinzip, dass (soweit möglich) in jede Gruppe nur ein Team aus jeder Konföderation gelost werden soll. Ausnahme ist die UEFA mit derzeit elf qualifizierten Nationen - daher dürfen bis zu zwei europäische Nationen in eine Gruppe. Neuseeland (A1) und Australien (B1) sind vorab bereits ihren Positionen zugeordnet. Jeder Lostopf wird vollständig geleert, bevor es mit dem nächsten weitergeht.

Wo kann man die Auslosung verfolgen?

Die Prozedur am Samstagmorgen deutscher Zeit wird vom Weltverband auf dem Online-Portal FIFA+ sowie bei zdf.de/sportstudio.de per Livestream übertragen.

Unter welchen speziellen Vorzeichen steht die WM?

Insbesondere logistisch stehen die Teams vor immensen Herausforderungen. Es wird in fünf australischen (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth und Adelaide) und vier neuseeländischen Städten (Auckland, Wellington, Dunedin und Hamilton) gespielt – die Gruppen sind zwar entweder in Australien oder Neuseeland angesiedelt, die Distanzen zwischen den Spielorten sind jedoch mitunter gewaltig. Auch das kühle Klima und der Jetlag werden für ungewohnte Verhältnisse sorgen. Das DFB-Team will etwa zehn Tage vor dem ersten Gruppenspiel vor Ort sein und noch ein Testspiel absolvieren. Die heimischen Fans haben nach dem EM-Hype im vergangenen Sommer inklusive TV-Rekordquoten das Nachsehen – durch die starke Zeitverschiebung finden die WM-Spiele nicht zur Primetime statt.

Was muss man sonst wissen?

Rund 800 Gäste werden bei dem feierlichen Event in Auckland erwartet, darunter FIFA-Präsident Gianni Infantino und Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern. Geleitet wird die Auslosung von US-Idol Carli Lloyd und der CNN-Sportmoderatorin Amanda Davies, als Assistenten fungieren unter anderem Gilberto Silva (Brasilien) und Ian Wright (England).

Was sonst noch zu sagen wäre....

„Wir wollen wieder um den Titel mitspielen. Ein anderes Ziel können und wollen wir gar nicht ausgeben.“ – Deutschlands Co-Trainerin Britta Carlson im kicker-Interview

(lonn/SID)