„Unterschiedliche Sportarten“ : Für Ex-Nationalspieler Thon sind Frauen- und Männerfußball nicht vergleichbar

Gelsenkirchen Der ehemalige deutsche Nationalspieler Olaf Thon sieht keine Gleichheit zwischen Männer- und Frauenfußball. Ex-Nationalspielerin Tabea Kämme fordert deshalb bessere Strukturen für die Frauen-Bundesliga unter dem Dach der DFL.

Der ehemalige Nationalspieler Olaf Thon sieht einen Boom beim Frauen-Fußball. „Da ist kein Aufhalten in Sicht“, attestierte Thon in einer Kolumne für das Internetportal „web.de“. „Sie rücken näher an die Männer heran.“ Vor dem Halbfinale der deutschen Frauen gegen Frankreich am Mittwoch prophezeite er: „Wir werden ins Endspiel kommen.“