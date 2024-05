„Rechtliche Risiken“ Herber Rückschlag für deutsche Co-Bewerbung um WM 2027

Obwohl der Bericht nur eine Empfehlung für die 211 FIFA-Mitglieder darstellt und Endrunden in der Vergangenheit oftmals entgegen der besten Bewertung vergeben wurden, geht Brasilien dennoch nun als Favorit in die Abstimmung beim Kongress am 17. Mai in Thailands Hauptstadt Bangkok. Die erstmalige Austragung einer Frauen-WM in Südamerika ist seit Mittwoch wahrscheinlicher geworden.