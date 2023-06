Steigendes Interesse Der Frauenfußball nutzt den EM-Hype nachhaltig

Um vor allem international erfolgreich zu sein, wie der VfL Wolfsburg oder auch der FC Bayern, braucht es professionelle Strukturen. In die müssen die Vereine investieren. In Sachen Bezahlung, TV-Vermarktung und Marketing überhaupt ist bei vielen Klubs noch Luft nach oben. Einen Schritt in diese Richtung ist der DFB nun zusammen mit Google Pixel gegangen. Das Unternehmen wird nicht nur für drei Jahre Partner der DFB-Frauen, sondern auch Partner der Frauen-Bundesliga und ihr Namensgeber für vier Jahre. „Wir als Google Pixel wollen die Sichtbarkeit des Frauenfußballs erhöhen, daher passt die Partnerschaft gut für uns“, sagte Anne-Katrin Huebel als Vertreterin von Google am Donnerstag beim Sportkongress Spobis in Düsseldorf. Neben des Namenssponsorings will das Unternehmen den Frauenfußball über Kampagnen, Social-Media-Geschichten und andere Projekte in den Fokus stellen und ihm mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Gleichzeitig sollen die Spielerinnen mit Geschichten und Content zwischen den Spielen der Vereine und des Nationalteams das Interesse an dem Sport steigern. „Google hilft uns mit diesem Engagement auch, die Professionalität voranzutreiben“, sagte Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim DFB.