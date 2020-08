1:0-Sieg gegen Barcelona : Wölfinnen kämpfen sich ins Champions-League-Finale und träumen vom Triple

Donostia-San Sebastián/Köln Die Triple-Jägerinnen des VfL Wolfsburg haben sich ins Finale der Champions League gekämpft. Der deutsche Meister und Pokalsieger gewann das spannende Halbfinale gegen den starken FC Barcelona trotz einiger Wackler mit 1:0 (0:0) und steht zum fünften Mal im Endspiel um Europas Krone.

Die schwedische Angreiferin Fridolina Rolfö (58.) ließ den Titelträger von 2013 und 2014 in San Sebastian jubeln. Der Gegner am Sonntag kommt aus Frankreich: Bayern-Bezwinger und Titelverteidiger Olympique Lyon mit Spielmacherin Dzsenifer Marozsan trifft im zweiten Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr) in Bilbao auf Paris St. Germain um Sara Däbritz.