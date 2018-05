Frauenfußball: VfL Wolfsburg holt sich zum vierten Mal den Titel

Wolfsburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Meistertitel erfolgreich verteidigt. Der VfL setzte sich am drittletzten Bundesliga-Spieltag 2:0 (0:0) gegen die SGS Essen durch und feierte damit vorzeitig den vierten Titelgewinn der Klubgeschichte.

Die Männer zittern, die Frauen feiern - schon wieder: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihren Meistertitel erfolgreich verteidigt. Der VfL setzte sich am drittletzten Bundesliga-Spieltag 2:0 (0:0) gegen die SGS Essen durch und feierte damit vorzeitig den vierten Titelgewinn der Klubgeschichte. Die Niedersachsen sind an den ausstehenden beiden Spieltagen nicht mehr einzuholen.

Hauptdarstellerin vor 2218 Zuschauern in Wolfsburg war die US-Amerikanerin Ella McLeod. Erst brachte die 32-Jährige die Gastgeberin mit ihrem Doppelpack auf Erfolgskurs (55. und 59.), dann sah sie die Gelb-Rote Karte (76.). Für Wolfsburg war es der 13. Sieg in Folge. Wie im Vorjahr holten die VfL-Frauen den Titel, während die Männer in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel um den Bundesliga-Klassenerhalt bangen müssen.

Die Meisterschaft war der erste Schritt auf dem Weg zum angestrebten zweiten Triple in der Vereinshistorie. Der VfL trifft am 24. Mai in Kiew im Finale der Champions League auf Titelverteidiger Olympique Lyon und kann dort den dritten Triumph in der Königsklasse perfekt machen. Fünf Tage zuvor spielt Wolfsburg im Endspiel um den DFB-Pokal gegen Bayern München. Das Triple holten die Wölfinnen bereits 2013.