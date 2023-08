Trotz Rücktrittsforderungen Spaniens Verbandsboss Rubiales klebt weiter an seinem Stuhl

Am Montagabend hatten die Regionalpräsidenten der RFEF Rubiales eindringlich zum Rücktritt aufgefordert. Auch Sportminister Miquel Iceta will von Regierungsseite einen Antrag zur Suspendierung stellen, wartet hierbei aber noch auf grünes Licht vom Sportgerichtshof TAD zur Verfahrensöffnung. Der TAD will zunächst noch weitere Unterlagen prüfen, die Regierung schickte am Dienstag weitere Dokumente.