„Haben die Welt besser gemacht“ US-Star Rapinoe beendet ihre US-Karriere mit einem Tor und viel Pathos

„Wegbereiter. Ikone. Inspiration“, würdigte das US-Frauenteam ihre langjährige Anführerin: „Du hast diesen Sport, dieses Land und diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Thank you.“ Superstar Alexis Morgan ergänzte: „Dein Vermächtnis ist so viel größer als das, was du auf dem Feld getan hast.... du hast buchstäblich alles getan.“