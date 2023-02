Fünf Monate vor WM Französisches Trio um Renard verkündet Rückzug

Kurz darauf schlossen sich die Stürmerinnen Kadidiatou Diani (27) und Marie-Antoinette Katoto (24) an. Auch die beiden Spielerinnen von Paris St. Germain erklärten ihren Rücktritt. Sie forderten in den Sozialen Netzwerken „notwendige Änderungen“ im Management des Teams. Aktuell sei man in Frankreich „weit entfernt von den Anforderungen der höchsten Ebene“.