Corinne Diacre Frankreichs Nationaltrainerin will Job trotz Revolte behalten

Der französische Fußball-Verband FFF, der sich angesichts der Rücktritts von Präsident Noel Le Graet ohnehin in einer Krise befindet, will am Donnerstag über die Zukunft von Diacre diskutieren. Ihre Position ist höchst umstritten, nachdem mehrere Topspielerinnen erklärt haben, sie stünden für die WM in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer (20. Juli bis 20. August) nicht zur Verfügung.