Frauenfußball-EM 2022 : Auftaktspiel vor 74.000 Fans im ausverkauften Old Trafford

Ein Banner mit der Aufschrift „Uefa Women’s Euro England 2022“. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2022 findet vom 6. bis 31. Juli in England statt. 16 Mannschaften, darunter auch die DFB-Auswahl, kämpfen um den Titel. Wir haben alle wichtigen Meldungen zum Turnier.

Mit der Partie England gegen Österreich wird an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und Dazn) die Frauenfußball-Europameisterschaft eröffnet. Das Old Trafford-Stadion von Manchester ist mit rund 74.000 Zuschauern ausverkauft. Das Gastgeber-Team gilt als Mitfavorit bei der 13. EM. Beide Mannschaften standen 2017 in den Niederlanden, als die Oranje-Frauen im Endspiel Dänemark besiegten, im Halbfinale.

Bei Österreich spielt die Hoffenheimerin Nicole Billa mit. Die Stürmerin war 2021 „Deutschlands Fußballerin des Jahres“ und Bundesliga-Torschützenkönigin. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes trifft zum Auftakt am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in London-Brentford auf Dänemark. In den weiteren Gruppenspielen geht es gegen Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).

Spaniens Spielmacherin Putellas am Knie verletzt

Die spanische Weltfußballerin Alexia Putellas hat sich vor dem EM-Auftakt in England im Training am Knie verletzt. Das Ausmaß und die Folgen müssten noch durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden, teilte der Spanische Fußball-Verband nach dem Vorfall am Dienstag mit. Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Barcelona ist eine zentrale Figur beim deutschen Gruppengegner.

Der spanische Titelkandidat hat sein erstes Gruppenspiel am Freitag in Milton Keynes (18.00 Uhr/ZDF und Dazn) gegen Finnland. Am 12. Juli geht es im Londoner Stadtteil Brentford gegen Deutschland.

(RP)