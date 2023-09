0:2 in Dänemark DFB-Frauen vermasseln Start in Olympia-Quali

„Dänemark ist ein Topteam. Wir müssen alles in die Waagschale legen und uns reinarbeiten“, sagte Carlson vor Anpfiff in der ARD. Vor 4210 Fans in Viborg setzte sie auf das gewohnte 4-3-3-System mit Kapitänin Alexandra Popp in der Spitze, das beim 1:1 gegen Südkorea beim historischen WM-Vorrunden-Aus in Australien erfolglos verändert worden war.