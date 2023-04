In der Frauen-Bundesliga Warum der Zuschauer-Rekord in Köln ein besonderes Signal war

Auch, wenn dies ein ganz normales Bundesligaspiel war, kam da doch immer wieder diese Gänsehaut. In den Momenten, in denen man den Spielerinnen anmerkte, dass diese Kulisse besonders für sie ist. Als die Spielerinnen ins Stadion gekommen sind, die Fans ihre Schals zur Kölner Hymne schwangen und lauthals „Överall jibt et Fans vom FC Kölle“ gröhlten, als die Frankfurterinnen in Führung gingen und die Fans dann erst recht anfeuerten, oder als die Zuschauerzahl in der zweiten Hälfte durchgesagt wurde und alle kollektiv stolz auf sich und die Spielerinnen auf dem Feld waren. Erik Martel, Mittelfeldspieler der Kölner, war auch begeistert von der Stimmung. In der Halbzeit sagte er: „Wahnsinn, diese Atmosphäre. Dass so viele zum Spiel gekommen sind, ist überragend.“